Lavori in hotel non autorizzati | scatta sequestro a Caserta

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUna struttura di 600 metri quadrati sottoposta aedili per finalità di ricezione turistica è stata sequestrata dalla Polizia Locale a, nella storica frazione di San Leucio. Gli agenti guidati dal comandante Antonio Piricelli hanno effettuato un sopralluogo nell’ambito delle attività tese a reprimere il fenomeno del “mattone selvaggio”; hanno così scoperto, tramite controllo documentale, che il cantiere violava le norme edilizie, in particolare che le opere non erano state autorizzate e che l’ampliamento della struttura violava i vincoli paesistici che insistono in zona. La struttura è stata così sequestrata e il titolare denunciato all’autorità giudiziaria. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

