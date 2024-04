Lavoratori delle Terme di Agnano in protesta | senza stipendio da 18 mesi

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Tutti noidinon crediamo più alle mosse del Comune di Napoli, che continua a rimandarci di settimana in settimana. Il venerdì prima di Pasqua ci hanno assicurato che sarebbero arrivate risposte dal mercoledì successivo, ma da allora niente”. Lo afferma all’ANSA uno dei dipendentidiche oggi hanno manifestato prima nella sededel Comune, chiusa da moltie da cui inon prendono stipendi da 18, e poi davanti a Palazzo San Giacomo. La mobilitazionelavoratrici e deili ha portati infatti in presidio all’ingresso ...

E’ in gazzetta il decreto del Ministero del lavoro che fissa le retribuzioni convenzionali 2024 per i Lavoratori all’estero . Si ... (leggioggi)

Venivano reclutati sul piazzale della stazione, trasportati nelle vigne delle Langhe per vendemmiare. Senza un contratto. meno di sei euro al l’ora , in nero, fino a 12 ore al giorno. Sette su sette. ... (ilfattoquotidiano)

Di quella che fu “capitale della scarpa” in Lombardia resta sempre meno. Dopo che la storica azienda Moreschi di Vigevano ha deciso di spostare la produzione, 59 dipendenti hanno perso il proprio ... (ilgiorno)

Giornalisti Rai in protesta contro nuova par condicio: “Trasforma i Tg in megafono del governo” - Con un comunicato letto alla fine delle edizioni dei Tg Rai l'11 aprile, i giornalisti delle testate protestano contro la nuova par condicio che, in sostanza ...fanpage

A Mango un incontro sulla gestione dei lavoranti nelle aziende agricole - Si è svolto mercoledì 10 aprile a Mango un incontro informativo relativo al settore agricolo e al rapporto tra aziende e Lavoratori, in seguito al recente Protocollo d’intesa firmato presso la Prefett ...targatocn

Salone di parrucchiera abusivo e Lavoratori in nero: multa e sequestro - Un salone di parrucchiere abusivo, con tanto di dipendenti, anche loro "abusivi" nel senso che lavoravano in nero. E' quanto hanno scoperto i Finanzieri della Tenenza di ...quotidianodipuglia