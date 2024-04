Lasciò morire di stenti la figlia | chiesto l’ergastolo per Alessia Pifferi | “Fa la diva | non pensa alla bimba”

(Di venerdì 12 aprile 2024) Condannareal. È la richiesta pronunciata in aula dal pm di Milano Francesco De Tommasi che hail massimo della pena per la madre accusata di aver lasciatodilaDiana di soli 18 mesi. Dopo cinque ore di requisitoria il rappresentante della pubblica accusa tira le file e sottolinea “l’intenzione” dell’imputata che “lascia solo laper sei lunghissimi giorni” e se hai 18 mesi “l’unica persona su cui puoi contare è tua madre”. Per il pm“non ha mai mostrato segni di pentimenti, non si è mai assunta la sua responsabilità per quello che ha fatto, ha assunto un atteggiamento finalizzato esclusivamente a scrollarsi di dosso la sua responsabilità ...

"Ho avuto un problema a livello mentale (....) La mia mente si è spenta, si è proprio distaccata dal ruolo di mamma". Con queste frasi Alessia Pifferi , nei colloqui in carcere con lo psichiatra ... (quotidiano)

A una settimana dal deposito della perizia agli atti del processo con cui si è dichiarata la “capacità di intendere e di volere”, lo psichiatra Elvezio Pirfo in aula risponde alle domande e spiega i ... (ilfattoquotidiano)

Alessia Pifferi, il pm: 'Ha ucciso la figlia, mente per ottenere sconti di pena'. E chiede l'ergastolo. Lei: 'Mai voluto ammazzarla': Leggi Anche Lasciò morire di stenti la figlia, lo psichiatra: 'Alessia Pifferi visse maternità come obbligo o fatica' Ieri la sorella di Alessia Pifferi, Viviana, partecipando al programma La vita in ...

