Lascia da solo per ore il figlio di due anni | mamma denunciata

(Di venerdì 12 aprile 2024) Castelnuovo (Lucca, 12 aprile 2024 - Un bambino di dueè statoto in casa da, seza nessuno che badasse a lui. I carabinieri della stazione di Castelnuovo di Garfagnana hanno per questo denunciato una donna di orgine africana di 30con l’accusa di abbandono di minore. La donna avrebbe infattito il propriopiccolo dain casa, senza nessuno che badasse e si prendesse cura di lui per lunghi periodi, concedendosi prolungate assenze anche di diverse ore dall’abitazione per faccende personali non lavorative. Sono stati i vicini ad allertare le forze dell’orine e a segnalare quanto stava avvenendo. I carabinieri della stazione di Castelnuovo di Garfagnana a quel punto sono subito giunti sul posto e intervenuti. I militari sono riusciti a ...