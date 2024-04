L’artigianalità ed il genio artistico di Dolce&Gabbana in mostra a Palazzo Reale di Milano

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 12 aprile 2024) Resterà aperta fino al 31 Luglio, presso ildi, la-evento dal titolo: “Dal cuore alle mani: Dolce&Gabbana” dedicata ai due stilisti italiani che hanno rivoluzionato la moda planetaria negli ultimi decenni. Abiti, calzature, accessori, gioielli, beauty, arredamento ecc… l’intero mondo Dolce&Gabbana viene narrato, svelato e raccontato dalle origini fino ai giorni nostri in un racconto visivo-tattile dall’assoluta esperenzialità comunicativa. Un’occasione davvero unica ed imperdibile per visionare da vicino alcuni tra i capolavori più belli firmati Dolce&Gabbana ed anche per capire come si progetta un capo dall’inizio alla fine del processo creativo. Ecco in scena: storici abiti da collezione e pezzi-icona del brand, mantelli damascati, vestiti impreziositi da pietre e swarovski ...