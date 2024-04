L' apocalisse è qui L' astrologa stermina la famiglia per paura dell' eclissi

(Di venerdì 12 aprile 2024) Los Angeles sotto choc: Danielle Johnson, nota come Ayoka, ha ucciso il fidanzato, spinto giù dall'auto in corsa i figli e infine si è tolta la vita schiantandosi contro un albero

La 34enne Danielle Johnson ha accoltellato a morte il compagno , poi ha ucciso la figlia di 8 mesi e ferito la bimba più grande di 9 anni lancia ndole dall'auto in corsa a Los Angeles nel giorno ... (fanpage)

Un concerto per raccogliere fondi per la Pieve - “Benvenuta apocalisse”, tratta dall’apocalisse di Giovanni, è lo spettacolo teatrale che andrà in scena sabato 20 e domenica 21 aprile, ore 21.15, all’interno della chiesa di Santa Maria della Pieve a ...arezzonotizie

Durante l’eclissi ammazza il compagno e lancia le bimbe dall’auto uccidendone una: “L’apocalisse è qui” - La donna infine è morta schiantandosi. Sui social diceva alle persone di “svegliarsi perché l’apocalisse è qui”. La polizia: “Non sappiamo realmente perché lo ha fatto”. Follia durante l’eclissi ...fanpage

Usa, uccide marito e figlia durante l'eclissi: "L'apocalisse è qui" - La donna infine è morta schiantandosi. La 34enne, influencer e astrologa, con circa 100mila follower, lunedì aveva scritto sui social alle persone che dovevano svegliarsi perché l’apocalisse è qui” e ...notizie