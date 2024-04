“L’apocalisse è arrivata” Astrologa teme l’eclissi e stermina la famiglia a Los Angeles

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) New York, 12 aprile 2024 - Pensava che condell’8 aprile scorso che ha mandato in estasi migliaia di americani sarebbe, e così hato la suaprima di suicidarsi. Protagonista dell’angosciante vicenda è l’americana Ayoka, Danielle Johnson, 34enne di Los, seguita su Twitter da più di centomila persone. Inquietante anche il modus operandi: l’influencer ha prima accoltellato a morte il suo fidanzato, poi ha spinto i figli piccoli dalla sua Porsche in corsa e infine si è schiantata contro un albero, morendo sul colpo. Da giorni Ayoka aveva messo in guardia i suoi follower dagli effetti devastanti delsolare totale. "Svegliatevi - aveva scritto il 5 aprile sul social 'X' - ...