Lapideo e salvaguardia del lavoro | Il settore è ancora attrattivo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 aprile 2024) Come salvaguardare l’occupazione del. Tanti gli interventi e gli spunti andati in onda mercoledì sera su Noi Tv in tema marmo e tutela dei posti dinell’area apuo-versiliese. Nel talk show con ospiti il Presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, Agostino Pocai presidente Cosmave il consorzio aziende del marmo della Versilia, Massimiliano Baldini consigliere regionale della Lega e il segretario provinciale Cgil Nicola Del Vecchio, grande risalto è stato dato soprattutto al dualismo tra automazione e forzaclassica, con un accenno pure sulla legge 35. "Ilsconta una conflittualità da alcuni anni – ha sostenuto Pocai – e non giova agli investimenti. Ci sono problemi di escavazione al monte e rapporti non agevoli con gli enti preposti, più problemi in fase di produzione al piano. Le ...