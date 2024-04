L’Aoup celebra il ricovero breve | in dieci anni effettuati 16mila interventi chirurgici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 aprile 2024) Pisa, 12 aprile 2024 – La day surgery multidisciplinare delfesteggia 10di attività. Nata sull’esempio di consolidate realtà dei Paesi a maggior propensione innovativa, la day surgery o chirurgia di un giorno, neglisi è imposta come modello organizzativo in grado di separare i flussi ospedalieri. Da alcuni, in Aoup, è divenuta un vero e proprio centro clinico strutturato (direttore Rocco Rago), con sale operatorie e degenze autonome all’Edificio 29 del presidio ospedaliero di Cisanello, inglobando pressoché tutte le branche chirurgiche grazie al progressivo affinamento delle tecniche e procedure sempre più mini-invasive, che hanno consentito di ottimizzare le risorse impiegate e di snellire le liste d’attesa mantenendo elevati standard assistenziali, così come dimostrato dai feed-back dei ...