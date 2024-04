Landini | ' 500 000 firme entro l' estate per il referendum'

(Di venerdì 12 aprile 2024) "Aspettiamo l'uscita formale sulla gazzetta ufficiale dei quesiti che abbiamo presentato ma pensiamo di poter raccogliere le 500.000necessarie per ill'". Lo ha detto il numero uno della Cgil, Maurizio, dopo aver presentato in Cassazione 4 quesiti referendari su licenziamenti, contratti a termine e sicurezza negli appalti. L'obiettivo è votare nella primavera del 2025.

