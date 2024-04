L’amministrazione comunale di Castel Focognano fa il resoconto di fine mandato

(Di venerdì 12 aprile 2024) ARezzo, 12 aprile 2024 – In questo quinquennio la scuola è stata una priorità persia per i corposi interventi effettuati - efficientamento energetico, impianti di illuminazione, rifacimento pavimentazione esterne e manutenzione straordinaria nei due plessi scolastici infanzia e primaria - sia per i contributi stanziati a sostegno dei vari progetti condivisi con l’Istituto Comprensivo Guido Monaco di Rassina, mettendo a disposizione i servizi integrativi richiesti.ha supportato la scelta dello stesso istituto di mantenere, per tutte le classi della scuola primaria, la possibilità del tempo pieno con l’intento di offrire un aiuto alle famiglie nella migliore gestione dei propri figli e ha sostenuto la scelta di incrementare le attività pomeridiane per gli studenti della scuola secondaria di ...

