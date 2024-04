L’allenatore del Napoli non va scelto in base al gioco ma alla capacità di saldarsi con la squadra

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 12 aprile 2024) Come scegliere il prossimo allenatore delIl tormentone che accompagnerà noi tifosi da qui all’estate è il nome del prossimo allenatore. Non starò qui anch’io a fare il totonomi, né a esprimere la mia preferenza. Piuttosto, sulladi quanto successo negli anni della gestione De Laurentiis, propongo quella che mi sembra la principale dote necessaria. Non si tratta di moduli di– 4-3-3, 5-3-2, ecc. ecc. – e tantomeno di principi di; quanto piuttosto dell’aspetto caratteriale o – ancora meglio – dell’atteggiamento da assumere. Ahanno funzionato gli allenatori sanguigni, passionali, focosi. Si badi bene, non certo per la retorica del cuore che accompagna sempre tutto ciò che viene accostato ae a quell’oggetto misterioso che è la napoletanità, ...