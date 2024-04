L’allarme | “In alcune regioni le sale operatorie chiuderanno per carenza chirurghi”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 12 aprile 2024) (Adnkronos) – Fuori dalla sala operatoria di un ospedale pubblico italiano nel prossimo futuro potrebbe esserci un cartello con scritto: chiusa perdi. "E' uno scenario non improbabile quello che innei prossimi anni sile– avverte con allarme Marco Scatizzi, presidente Acoi (Associazioneospedalieri italiani), L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’ Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure Obesità, cibi processati collegati a 32 effetti dannosi per salute 8 marzo: torna il check up ...