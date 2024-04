Ladro di Marano morto precipitato da un appartamento di Caserta | arrestati i due complici 

Ladro morto nel parco Le Fontane di Caserta durante la fuga: caduto dal 5° piano, si cerca possibile complice: ... originario di Marano di Napoli, del quale non sono state rese note le generalità. Sul posto anche ... come riportato da ANSA , con molta probabilità la vittima era un ladro, penetrato nell'appartamento ...

Scopre un ladro che sta tentando di entrargli in casa: lo aggredisce a calci e pugni e lo manda in ospedale: ... che avevano sentito delle grida provenire da una casa in via Marano, quella in cui uno dei due ... Secondo le prime ricostruzioni, nel tentativo di fuggire il ladro avrebbe adoperato anche un coltello, ...