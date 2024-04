L’accusa di Cruciani a Parenzo e Soumahoro | “È tradimento dell’Italia”

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 12 aprile 2024) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppeha commentato con indignazione il modo in cui alcune donne sono state trattate durante la festa del Ramadan: “Che vergogna! Donne chiuse nel recinto, separate dagli uomini nella preghiera finale del Ramadan. E dove sono le femministe italiane? Cosa dicono di fronte a questo scempio che si consuma in molti luoghi italiani? Parlano di corrente anti-islamica, di fervore anti-islamico, di politica anti-islamica e poi vediamo scene del genere in Italia. Vergogna, vergogna, vergogna”. Il conduttore di Radio24 ha poi rivolto le sue critiche al co-conduttore Davide: “E anche tu zitto, muto. Eccolo l’Islam. Eccolo l’Islam. Donne isolate, velate, recintate. La roba è incredibile, incredibile”.è poi passato a commentare la pubblicità “blasfema” di Amica Chips con l’ostia ...