L?accusa dei pm ai Pisicchio | ?contratto di programma? per favorire la società amica Ecco come funzionava il sistema

(Di venerdì 12 aprile 2024) Un «di» per aiutare la BV Tech s.r.l. nei rapporti con diversi enti regionali, tra cui Puglia Sviluppo e Aeroporti di Puglia. C?è anche questo nelle 244...

dramma sfiorato in questo esordio di Isola dei Famosi 2024. A poche ore dalla partenza del reality, abbiamo rischiato di assistere ad un grave incidente tra due naufraghi. Protagonisti della vicenda, ... (blogtivvu)

Un «contratto di programma» per aiutare la BV Tech s.r.l. nei rapporti con diversi enti regionali, tra cui Puglia Sviluppo e Aeroporti di Puglia. C?è anche questo nelle 244... (quotidianodipuglia)

Gioco d’azzardo per favorire i Santapaola: 31 a giudizio I NOMI - CATANIA – Trentuno imputati, provenienti da otto province e tre regioni del Sud d’Italia. Ma c’è anche un residente in Polonia. Sono loro i rinviati a giudizio nell’ambito dell’inchiesta sul gioco d’a ...livesicilia

L'appalto 'pilotato' e le liste dei Pisicchio per le assunzioni: "Così si assicuravano ritorno sui voti" - L'inchiesta che ha portato a cinque arresti, tra cui quello dell'ex assessore regionale Alfonsino Pisicchio. Tra gli episodi, la presunta aggiudicazione pilotata di una gara d'appalto al Comune, a cui ...baritoday

Alessia Pifferi in aula: "Non ho ucciso mia figlia Diana, non sono un mostro" - Nuova documentazione medica su Pifferi entra nel processo: 'Turbe psichiche e gravi ritardi cognitivi' già da bambina ...adnkronos