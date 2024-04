Laboratori | sport | tecnologia Inaugurato il Polo Giovani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 aprile 2024) Un punto di riferimento per i ragazzi, dove svolgere attività formative, preparare colloqui di orientamento e seguire le iniziative proposte per sviluppare nuove competenze ed esplorare le proprie inclinazioni. È statoilin piazza Europa, in locali messi a disposizione dall’Amministrazione (e arredati grazie a una donazione di Ikea Italia) per il progetto “Net4Neet”, rivolto a ragazzi dai 18 ai 30 anni residenti a Corsico non impegnati in percorsi di formazione, istruzione o lavoro che intendano sviluppare capacità, interessi e acquisire nuove competenze. Le attività, coordinate dal Comune, sono sviluppate in partnership con Asst Rhodense, Università Cattolica del Sacro Cuore, Ikea Italia Retail, Fondazione Gi Group, Aldai -Associazione Lombardia Dirigenti Aziende Industriali, Aikikai Corsico Asd e le ...