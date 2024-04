La vita patinata dei social e quella reale | l’influencer | “C’è tanto dietro”

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di venerdì 12 aprile 2024) Una ragazza come tante, amici, università, un fidanzato e una folta fan base sui. Dalila Cascone è una influencer: racconta le sue giornate sui, viaggi, uscite, shopping ed esperienze. La ragazza, però, è sempre presa di mira per il suo tenore di. In realtà Dalila ha un passato duro. Nonostante la sua L'articolo Teleclubitalia.