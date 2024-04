«La tutela dei minori in rete non sia terreno di scontri di partito»

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 12 aprile 2024) Come abbiamo raccontato nella giornata di oggi, finalmente anche il Parlamento italiano ha iniziato a smuovere le acque per affrontare due temi molto importanti e che hanno come punto in comune ladeidall’esposizione mediatica sui social. La proposta di legge firmata dalla deputata del MoVimento 5 Stelle Gilda Sportiello è quella che va a racchiudere due fenomeni che da anni dilagano sulle principali piattaforma: i “baby influencer” e lo “sharenting“. Giornalettismo ha intervistato la parlamentare pentastellata per conoscere più a fondo gli obiettivi di quelle che – a breve – potrebbero diventare delle norme vigenti in Italia. LEGGI ANCHE > Cosa prevede la proposta di legge sui “baby influencer” All’interno del testo della pdl, si fa riferimento a una legge che sembra lontanissima nel tempo: parliamo della numero 977 del 17 ottobre ...