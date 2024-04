La torta per Bossi e il flash-mob dei 40 anni della Lega

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 aprile 2024) Milano – Due giorni per un confronto ravvicinato fra le due animea quarant’dalla fondazioneAutonomista Lombarda. Quella che si richiama alle origini, agli ideali costitutivi come autonomia, federalismo, questione settentrionale, si ritroverà domani a Gemonio, dove vive Umberto, il patriarca fondatore. Inequivocabile il messaggio in una fraselocandina: "Manifestazione vietata a chi vuole tassare il Nord per finanziare il ponte di Messina". Ritrovo alle 15 in piazza Libertà. Ci saranno il Partito Popolare del Nord di Roberto Castelli, il Comitato Nord, voluto daall’internoper Salvini premier, altre sigle nordiste, tutti raccolti all’interno dell’Associazione ...