La storia dello Scudetto del Cagliari – prima parte

(Di venerdì 12 aprile 2024) LadelLodelè il premio a una regione da sempre ai margini, che, forse, solo grazie al titolo dei rossoblù “fa il suo ingresso” nell’Italia socio-politica moderna. Antecedentemente la percezione della Sardegna dominante nel “continente” (peraltro, in Sardegna non mancano persone che con il predetto termine alludono anche e addirittura alla Sicilia) era di terra marginale, buona come luogo per le punizioni dei malfattori più pericolosi o più incalliti, o buona per trasferirci i più lavativi e i meno affidabili dal punto di vista lavorativo. La strada per il titoloda lontano Il titolo dei rossoblù, in realtà,da lontano. Nell’agosto del 1967 si incontrano Fabio Maria Crivelli, all’epoca ...