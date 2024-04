La Sirio Salerno ’92 torna in campo | semifinale playoff a Matierno contro Agropoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiinla’92. Dopo tre settimane di pausa in cui la squadra di coach Visnjic ha potuto ricaricare la mente e mettere nuova benzina nei serbatoi osservando anche le prossime avversarie nei quarti deiregionali di Serie B femminile, ecco l’appuntamento con la. Domani sera (sabato 12 aprile) le granatine ospiteranno in gara 1 la New Basket, che nel turno precedente ha eliminato la Nuovi Orizzonti Taranto. Palla a due alle 19:30 al PalaSilvestri-Itsvil Arena dicon la direzione arbitrale dei signori Clemente Santonastaso di Maddaloni e Mattia Mandato di San Nicola la Strada. La’92, forte del primato assoluto guadagnato tra ...