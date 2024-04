La sconfitta con Sinner costa cara a Rune | il danese esce dalla top10!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 aprile 2024) Holgerè stato sconfitto da Janniknei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Ilsi è inchinato in tre set al cospetto del tennista italiano, dopo aver recuperato da 0-40 sul proprio turno di battuta in due occasioni e avere cancellato due match-point nel tie-break della seconda frazione. Al 20enne non sono bastate le consuete provocazioni e i tradizionali atteggiamenti al limite della sportività per riuscire ad avere la meglio sul fuoriclasse altoatesino, dimostratosi superiore e capace di vendicare lain cui era incappato lo scorso anno in questo torneo. L’eliminazione rimediata oggi pomeriggio fa sprofondare Holgernel ranking ATP. Aveva incominciato la settimana da numero 7 al mondo, ma il non essere riuscito a replicare la finale di dodici mesi fa (ko ...