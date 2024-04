La Scala verso l’accordo Sì a Ortombina affiancato a Meyer E Chailly per tutto il 2025

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) La data-chiave è il 16 aprile. Alle 9 di martedì, i membri del Consiglio d’amministrazione si riuniranno ai piani alti dellaper sbloccare definitivamente l’impasse e disegnare il futuro assetto del tempio della lirica. La strada per arrivare a un compromesso che vada bene a tutti (o che li scontenti il meno possibile) è strettissima, ma il fatto che il Cda inizialmente in programma a fine mese sia stato anticipato di un paio di settimane (e per di più con tempi che si preannunciano rapidi vista l’inaugurazione del Salone del Mobile alle 11) lascia pensare che i frenetici contatti delle ultime ore sull’asse Milano-Roma abbiano portato a una nuova intesa tra il sindaco Giuseppe Sala e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, ridefinita dopo il colpo di scena di lunedì scorso. Il nuovo sovrintendente sarà Fortunato, che dal ...