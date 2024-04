La Russia sposta truppe dall’Estremo Oriente in Ucraina Mosca richiama l’ambasciatore francese | “Parole inaccettabili da Parigi”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024)aumenta ancora la presenza militare ina costo di alleggerire ledislocate in Estremo, inclusa la flotta del Pacifico, per aumentare la pressione sull’esercito di Kiev. A darne notizia è l’intelligence militareche motiva la mossa dicon le gravi perdite subite in oltre due anni di guerra che, a loro dire, hanno superato le 450mila unità. Resta da capire se, invece, questa non sia una mossa per imprimere ancora maggior forza a un’offensiva che, seppur a rilento, non sembra placarsi. Tanto da creare nuove tensioni diplomatiche tra la Federazione e i Paesi alleati dell’. L’ultimo caso è quello che ha coinvoltoche è stato convocato dal ...