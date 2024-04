La Roma non torna nella Capitale | giallorossi ospiti del Monza in vista dell’Udinese

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 aprile 2024) Niente ritornoper la. I, archiviata l’importante vittoria contro il Milan nell’andata dei quarti di finale di Europa League, hanno iniziato a preparare la prossima sfida di campionato contro l’Udinese,nel centro sportivo del. Solita sessione post partita per gli uomini di Daniele De Rossi: scarico per chi è sceso in campo nel match europeo e allenamento ordinario per gli altri. Al termine della seduta la squadra giallorossa ha fatto ritorno a Milano, dove soggiornerà fino alla partenza per Udine. SportFace.