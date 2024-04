La reazione di Sinner alle provocazioni di Rune è pura classe | mentre lo fischiano lui si distingue

(Di venerdì 12 aprile 2024) Jannikha fatto un gesto dial termine dei quarti degli ATP Montecarlo contro. L'altoatesino ha infatti applaudito il danese cercando di coprire in parte i fischi del pubblico nei confronti del danese.

Jannik Sinner a Miami durante la sospensione per la pioggia nella partita contro Griekspoor ha parlato con il coach Cahill sfoderando un atteggiamento insolito per lui, a tradire tutta la sua ... (fanpage)

“No no, guarda.. io con voi..”. Mentre scuoteva la mano in segno di rifiuto, Jannik Sinner ha respinto con queste parole la proposta di un breve scambio a ping pong dell’inviato de Le Iene Stefano ... (ilfattoquotidiano)

