“La puzza non andava via” | i bisognini di un cane in un aereo provocano l’atterraggio di emergenza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) I piccoli amici a quattro zampe possono accompagnarci negli spostamenti o in treno o in, a patto che siano rinchiusi nelle loro gabbiette e in sicurezza. Ma qualcosa è andato storto il 5 aprile scorso in un volo della United Airlines da Houston con direzione Seattle che ha dovuto effettuare un atterraggio di. Ilè riuscito a sfuggire al suo padrone e ha fatto i suoinel corridoio che porta alla toilette della prima classe. Sul forum Reddit uno dei passeggeri ha raccontato che i tentativi delle hostess di togliere dalla moquette del corridoio i residui sono stati vani. Si è tentato di ripulire tutta la zona con tovagliolini di carta e spray “ma lanonvia. Una brutta situazione per i passeggeri, per ile per il povero ...