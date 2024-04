La Procura chiede condanne a oltre 3 anni per Mattia Lucarelli e Federico Apolloni per violenza sessuale

(Di venerdì 12 aprile 2024)e tre loro amici sono accusati di aver abusato di una 22enne conosciuta in discoteca a marzo 2022. Laha chiesto per ciascuno di loro una condanna a 3e 6 mesi.

Un edificio di sette piani con ventiquattro appartamenti, spazi commerciali e garage, costruito circa trent’anni fa in via Indipendenza a Casoria , dovrà essere demolito. Attualmente, circa cento ... (teleclubitalia)

Santanchè: per la vicenda Visibilia la Procura di Milano ne ha chiesto il rinvio a giudizio per falso in bilancio - Oggi, per la ministra è stato chiesto il rinvio a giudizio, insieme ad altre 16 persone e 3 società, anche per il dissesto di Visibilia Editore, con l'accusa di falso in bilancio. La Procura di Milano ...fai.informazione

La Procura chiede condanne a oltre 3 anni Mattia Lucarelli e Federico Apolloni per violenza sessuale - Mattia Lucarelli, Federico Apolloni e tre loro amici sono accusati di aver abusato di una 22enne conosciuta in discoteca a marzo 2022 ...fanpage

Alessia Pifferi, il pm chiede l'ergastolo: «Sognava di diventare un'attrice. Voleva sbarazzarsi di Diana, la legava» - Arriva la richiesta di ergastolo per Alessia Pifferi, la 38enne in carcere per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi abbandonandola da sola in casa per sei giorni nel ...corriereadriatico