La Pro Patria ad Alessandria Colombo | È la gara della stagione

(Di venerdì 12 aprile 2024) BUSTO ARSIZIO (Varese) I tigrottiProsi preparano alla trasferta di domani al Moccagatta per affrontare l’in una partita che dovrà servire di riscatto dopo il passo falso a Caravaggio contro l’Atalanta Under 23. "Sapevamo che contro l’Atalanta Under 23 era unacontro un avversario forte - spiega mister Riccardo(nella foto) -. Potevamo fare meglio sicuramente ma siamo tornati a lavorare negli allenamenti con convinzione, perché questo dobbiamo continuare a fare bene". "Non ci sono partite semplici in questo campionato: nessuno regala qualcosa in questo torneo di serie C, perciò tiriamo una riga sopra questa sconfitta con l’Atalanta". "Dobbiamo pensare a ripartire forti in questa settimana perché la partita disarà la partita più ...

