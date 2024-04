La patch di aprile sulla variante Snapdragon del Samsung Galaxy S20 FE

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il primo smartphoneS Fan Edition diriceverà l’ultimo aggiornamento di sicurezza questa settimana. Sia laLTE che quella 5G delS20 FE verranno aggiornate con ladi sicurezza di2024 in vari Paesi europei. Come riportato da “SamMobile“, l’aggiornamento è attualmente disponibile per i modelli basati sue presenta i numeri di build G780GXXS9EXC6 e G781BXXSAHXC6 rispettivamente per le varianti LTE e 5G. Lanciato alla fine del 2020, ilS20 FE è l’unico modelloS20 ancora idoneo alla ricezione degli aggiornamenti di sicurezza mensili. IS20, S20+ ...