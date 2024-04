La parola alla bilancia e non agli adulti

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 12 aprile 2024)rme per i nostri ragazzi. Secondo uno studio commissionato dRegione, in Lombardia più o meno un adolescente su quattro ha rapporti difficili coi genitori, che sorpresa, più o meno uno su tre salta la colazione, e vabbé, più o meno uno su due beve, chi l’avrebbe mai detto. Colpisce però soprattutto il numero di adolescenti che si ritengono grassi o molto grassi pur essendo oggettivamente normopeso: il 52 per cento degli undicenni, il 59 per cento dei tredicenni, il 61 per cento dei quindicenni, il 66 per cento dei diciassettenni. Significa che per uno su due fra i più piccoli, e per due su tre fra i più grandi, esiste una rilevante sproporzione fra ciò che sono e come si sentono, una vera disforia di peso. E noi, che per chissà quanto tempo li abbiamo martellati dicendo che il loro vero io è quello interiore e non quello esteriore, che non conta ...