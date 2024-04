La Motto vola in paradiso Vinto il titolo di serie B

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Fine settimana memorabile per la: oltre al secondo posto nellaA1 a squadre di ginnastica ritmica, la società viareggina si è aggiudicata il campionato diB di artistica maschile, conquistando la promozione in A2. Un risultato senza precedenti per i ragazzi guidati da Gabriele e Leonardo Mattei, secondi nell’ultima prova della regular season disputata a Ravenna dopo i successi nelle precedenti due (a Montichiari e Ancona). Laha ottenuto ilitaliano di categoria con 296.550 punti, davanti a Civitavecchia e Anzio. "La gara si è rivelata complicata ed estremamente intensa, vista anche la crescita elevata delle altre squadre partecipanti", spiega Gabriele Mattei. E infatti la partenza per i giovani atleti viareggini è stata in salita, con alcune criticità al corpo libero, ...