LA MAGLIETTA «Io ve l' avevo detto» | dopo il caos impazza lo slogan della consigliera M5S dissidente

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di venerdì 12 aprile 2024) Laricchia è l'unica dei cinque eletti in Consiglio regionale a non essere entrata nella maggioranza di Emiliano.gli scandali giudiziari ha invitato i colleghi a lasciare i posti in giunta e ai vertici dell'AssembleaLaricchia è l'unica dei cinque eletti in Consiglio regionale a non essere entrata nella maggioranza di Emiliano.gli scandali giudiziari ha invitato i colleghi a lasciare i posti in giunta e ai vertici dell'Assemblea