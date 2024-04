La lezione nazista

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 12 aprile 2024) La Germania è stata denunciata al Tribunale dell’Onu all’Aja per complicità nel genocidio dei palestinesi a Gaza perché fornisce armi a Israele per le stragi. Ma i tedeschi non hanno imparato nulla dalla loro storia? Oppure sono stupidi e quindi innocenti in un certo modo? Ivana Caselli Via email Gentile lettrice, precisiamo che non parliamo del popolo ma del governo tedesco e non è giusto identificare il primo col secondo. Detto questo, Scholz e i suoi ministri sono di infima qualità e purtroppo non sono i soli: guardi agli altri governi europei (italiano compreso) e all’americano: un combinato di classi dirigenti così scadenti non s’era mai visto. Piaccia o no, Putin è oggi l’unico statista degno di tale nome. Ma non voglio divagare. Dall’esperienza storica del nazismo tutto il mondo ha tratto una: “Mai più genocidio”. Solo Berlino ha frainteso o finge di ...