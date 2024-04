La Lega compie 40 anni Omaggio al fondatore Umberto Bossi

(Di venerdì 12 aprile 2024) AGI- "Da movimento locale, ora, siamo una formazione politica nazionale. E questa è la nostra forza. Una forza necessaria per affrontare battaglie internazionali ed europee". È quanto rivendica Matteo Salvini, intervistato da Aurora Lussana, nel libro 'L'. L'uomo che ha inventato il Nord', in uscita il 16 aprile per Piemme. "C'è una continuità che è il nostro obiettivo: avvicinare il potere ai cittadini. Questa è l'essenza di tutto - afferma il segretario leghista -. E puoi chiamarla come vuoi, federalismo, secessione, devolution, macroregione perché lanegliha cambiato molte tattiche politiche ma l'obiettivo, direi eterno, resta quello di dare voce ai territori". "Siamo il partito piu' antico in Parlamento e lo saremo ancora per molto", aggiunge. "La reazione dei poteri forti, magistratura, alta finanza, ...

Busto Arsizio (Varese), 7 aprile 2024 – Per ricordare. Le memorie del passato in mezzo ai flutti agitati del presente. Per appellarsi all'unità in un frangente difficile e confutare chi vede nella ... (ilgiorno)

Quell’irresistibile voglia del carcere per i giornalisti - Dubbi di Fi e Lega sulla proposta di FdI ... in caso di condanna per diffamazione a mezzo stampa compiuta mediante l’attribuzione di un fatto determinato, la reclusione da uno a sei anni. Dalle parti ...lanotiziagiornale

L'attore è un grande appassionato di sport e tifosissimo della Juve: ecco alcune curiosità su di lui - Grazie soprattutto agli allenamenti e la dieta con la moglie Cristina Marino Luca Argentero, che oggi compie 46 anni, è sempre in gran forma. Ecco come fa.gazzetta

Zucchero, Eridania compie 125 anni: l'azienda leader in Italia con una quota del 30% a valore nel totale mercato della dolcificazione - Eridania ha dimostrato di sapersi muovere in un mercato competitivo e globalizzato, i cui consumi complessivi in Italia per la campagna 2022/23 sono stimati in 1,7 milioni di tonnellate (di ...ilmessaggero