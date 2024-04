La Lega compie 40 anni Omaggio al fondatore Umberto Bossi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 12 aprile 2024) AGI- "Da movimento locale, ora, siamo una formazione politica nazionale. E questa è la nostra forza. Una forza necessaria per affrontare battaglie internazionali ed europee". È quanto rivendica Matteo Salvini, intervistato da Aurora Lussana, nel libro 'L'. L'uomo che ha inventato il Nord', in uscita il 16 aprile per Piemme. "C'è una continuità che è il nostro obiettivo: avvicinare il potere ai cittadini. Questa è l'essenza di tutto - afferma il segretario leghista -. E puoi chiamarla come vuoi, federalismo, secessione, devolution, macroregione perché lanegliha cambiato molte tattiche politiche ma l'obiettivo, direi eterno, resta quello di dare voce ai territori". "Siamo il partito piu' antico in Parlamento e lo saremo ancora per molto", aggiunge. "La reazione dei poteri forti, magistratura, alta finanza, ...