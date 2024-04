La Lazio torna a vincere | 4-1 contro la Salernitana

(Di venerdì 12 aprile 2024) ROMA (ITALPRESS) – Labatte la4-1 nel clima di contestazione dell'Olimpico. Dopo la sconfitta nel derbyla Roma, la squadra di Tudor trova i tre punti e sale a quota 49 in classifica grazie alle reti di Felipe Anderson (doppietta), Vecino e Isaksen in una partita che presentava tra le varie difficoltà, oltre all'atmosfera e all'orgoglio dell'ultima della classe, anche un'infermeria piena: Tudor deve fare a meno di Provedel, Romagnoli, Pellegrini, Guendouzi, Zaccagni e Immobile. Dal 1? a centrocampo ci sono Kamada e Vecino, con Felipe Anderson e Luis Alberto a supporto di Castellanos. Nelle prime dodici gare del girone di ritorno di questo campionato,(42) e(35) sono due delle quattro squadre (insieme a Monza ed Empoli) ad aver tentato meno tiri nello ...

