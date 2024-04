La Lazio dimentica subito il derby | 4-1 alla Salernitana che vale il settimo posto in classifica

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tutto facile per gli uomini di Tudor che nel primo tempo archiviano la pratica grazie ad un super Felipe Anderson, autore di una doppietta e alle reti di Vecino e Isaksen. Per i biancocelesti una vittoria di fondamentale importanza in ottica europea, mentre per i campani lo spettro della Serie B si fa sempre più concreto