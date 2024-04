La grande notte dell’Atalanta ad Anfield

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di venerdì 12 aprile 2024) Sembra esserci un legame profondo tra la storiae la città di Liverpool. Sette anni fa, nell’autunno del 2017, il ciclo di Gasperini iniziava a farsi conoscere nel continente trovando come primo avversario nel proprio girone di Europa League l’altra squadra della città, l’Everton. Era un tempo così lontano, calcisticamente parlando, che il numero dieci dei “toffees” era Wayne Rooney, tornato a casa dopo aver chiuso la sua epopea al Manchester United. Quella partita finì 3-0 per l’Atalanta, con reti di Andrea Masiello, del Papu Gómez e di Cristante. Fu uno splendido modo di presentarsi al torneo, anche se il capolavoro di quella prima campagna europea con Gasperini resta la partita di ritorno, giocata a Goodison Park. I nerazzurri furono capaci di imporsi per 1-5, in un confronto in cui l’Everton era sembrato semplicemente troppo indietro per affrontare ...