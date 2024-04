“La festa della Resistenza” torna a Roma dal 23 al 25 aprile

(Di venerdì 12 aprile 2024) DAL 23 AL 25PER IL SECONDO ANNO ALA “” Un programma di circa 80 eventi tra storia e memoria, con lezioni, incontri, spettacoli, concerti, proiezioni e mostre per celebrare e promuovere oggi i valori e i principi su cui si fondano la Repubblica e la Costituzione Dal 23 al 25sarà ancora. Per il secondo anno consecutivo,Capitale celebra una pagina fondamentalestoria nazionale: la lotta per la liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Tre giorni di eventi, con circa 80 appuntamenti tra lezioni, incontri, spettacoli, concerti, proiezioni e mostre, per ricordare e condividere i valori ...

Today at Apple, il futuro delle app italiane si scopre a Roma - Domenica si continua con il racconto della nascita di un gioco indie ad alto tasso creativo ... Apps for the Future” presso Apple Via del Corso prende il via con Eduardo festa e Marco Muratore, i ...ilmessaggero

Che spettacolo la mostra della Curva Nord Piacenza. «Questo è il nostro modo di vivere». FOTO - Tifoserie da ogni parte d'Italia e anche d'Europa. Daniele Reboli: «La gente può dire quello che vuole, ma la Curva è un posto dove tanta gente è cresciuta come persona, ha militato, ha imparato valor ...sportpiacenza

Musiche arabe a scuola: il nuovo "inchino" di fine Ramadan - L'ingresso degli alunni accompagnato da una musica tradizionale che inneggia alla festa di fine Ramadan. Bizzarrie dell'inclusione a senso unico, osteggiata solo quando la ricorrenza è cristiana ...ilgiornale