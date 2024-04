La Dea delle meraviglie Super Scamacca e Pasalic Annientato il Liverpool

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Capolavoro Atalanta che asfalta ilad Anfield per 3-0. Dea alla terza vittoria in sette anni nella città dei Beatles. La prima nel 2017 per 5-1 sul campo dell’Everton, poi tre anni e mezzo fa il 2-0 in Champions con i gol di Ilicic e Gosens. Sembrava irripetibile e invece la Dea di Gasperini si è confermata corsara ad Anfield, con un’altra vittoria per 3-0, storica e pesantissima. Perché la formazione bergamasca ha blindato l’approdo in semifinale. Trionfo nerazzurro firmato da una doppietta di unoirresistibile, al sesto gol in un mese, che ha mandato un doppio squillo al ct Spalletti prenotandosi il posto da centravanti dell’Italia agli Europei, e dalla chiosa diin ginocchio per meriti atalantini e demeriti di Klopp, che ha esagerato con il turnover nel primo tempo, non ...