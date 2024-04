La curiosità Minutaggio under 21 Il club di Corsi è 10°

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Con l’ultima giornata è andato in archivio oltre l’80 per cento di questo campionato ed è possibile analizzare alcuni dati sulla ’politica’ gestionale della stagione da parte delle varie società. Per esempio, qual’è la squadra che ha concesso più minuti a giocatori che all’inizio della stagione non avevano ancora compiuto 21 anni? Il Verona con 5783, davanti a Frosinone, Bologna e Cagliari (tutte sopra i 5 mila minuti). In questa speciale graduatoria l’Empoli occupa il 10° posto con 3341 minuti, dietro ad altre due dirette rivali per la salvezza come Udinese e Salernitana. Sotto la gestione Nicola, però, fatta eccezione per Caprile (che non ha mai saltato un minuto), i vari Fazzini, Shpendi e Cancellieri hanno giocato solo 1472 minuti in 11 gare.