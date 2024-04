La crisi idrica in Sicilia che nemmeno i desalinizzatori possono colmare

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 12 aprile 2024) Potrà suonare strano, ma una delle meraviglie neppure troppo nascoste dellasono i laghi. Naro, Nicoletti, Lentini, Pozzillo, Rosamarina, Garcia, altri ancora. Li avevo scoperti, uno per uno, una quindicina d’anni fa quando, per ragioni di lavoro, sorvolavo a bassa quota e per ore tutto il territorio dell’isola. Di acqua ce n’era eccome, così facevo fatica a capacitarmi del fatto che dove alloggiavo, in una frazione tra Cefalù e Gibilmanna, nel primo entroterra del parco delle Madonie, ogni settimana dovesse arrivare l’autobotte per rifornire le cisterne per uso domestico. Nonostante il governatore dellaRenato Schifani abbia appena dichiarato che con una riduzione del 22% delle precipitazioni verificatasi nel 2023, oggi la situazione è “critica in alcune aree ma non rappresenta un’emergenza”, la situazione mi fa pensare che ci siano ...