La concessionaria Yamaha di Arezzo compie un anno | nuove assunzioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 aprile 2024), 12 aprile 2024 – Occupazione, sviluppo e servizi rivolti al territorio. International Motors cresce ancora e consolida la propria presenza sucercandofigure professionali da inserire all’interno del proprio organico. Il gruppo con esperienza pluriennale nei marchi premium e non solo si appresta a festeggiare il compledelladi via E. Rossi 21 e, per l’occasione, annuncia sei. Dai meccanici ai venditori, passando per gli addetti all’accettazione, queste le figure richieste per ampliare l’organico del centro vendita e assistenza che sabato 13 aprile, dalle 11 alle 19, festeggerà il primodi attività con una giornata densa di appuntamenti, durante la quale sarà ...