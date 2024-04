La classifica delle città migliori da visitare a piedi | al primo posto c’è un’italiana

Le Università italiane godono ormai di un'ottima reputazione internazionale, non solo negli studi classici, ma anche in settori come ingegneria e le scienze economiche e sociali. La conferma arriva ... (tg24.sky)

Festeggiano le Università italiane. Sono quattro gli atenei del Paese che entrano nella top ten delle migliori Università al mondo per singole materie di studio. A confermalo è la QS (Quacquarelli ... (ilfattoquotidiano)

Roma, affitti sempre più cari per studenti e famiglie: media di 2mila euro al mese (la Capitale in Europa dietro solo ad Amsterdam) - I rincari perdono slancio ma ancora ci sono. E Roma ne risente. Parliamo del prezzo degli affitti che per la Città Eterna continua a essere elevato. L'ultimo rapporto arriva dal ...ilmessaggero

Ranking italiane aggiornato: quinto posto in Champions sempre più vicino. La situazione - Ecco come cambia la classifica dopo l'andata dei quarti di finale di Europa e Conference League: tutti i dettagli ...corrieredellosport

I 30 anni di Live through this, l'album delle Hole che è anche di Kurt Kobain - Impressiona la critica, sconvolge il pubblico di affezionati, di sicuro però non sembra avere intenzione di strizzare l’ occhio alle classifiche. Nonostante questo la band arriverà al n° 59 delle ...esquire