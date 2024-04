(Di venerdì 12 aprile 2024) Per capire la situazione difficile del ministro degli Esteri Antonio, ieri a Venezia seduto accanto a Wang Wentao, ministro del Commercio cinese, basterebbe soffermarsi sullo scandire delle ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

La caduta della Civitanovese e il prestigioso blitz della nuova regina Montefano hanno preso la copertina, ma l’Eccellenza continua a proporre in prima pagina un’altra società del territorio, la ... (sport.quotidiano)

Il centrocampista spagnolo, nazionale under 21, sta disputando un'ottima stagione con la maglia azulgrana , e potrebbe essere oggetto di desiderio di altri club (itasportpress)

A un mese esatto dall’uscita, è in RADIO da OGGI 8 APRILE “BELLA COMME ‘a te”, il BRANO del poliedrico artista napoletano IVAN GRANATINO , diventato in poche settimane virale su TikTok, dove si è ... (spettacolo.periodicodaily)

La bella grana di Tajani, diviso fra Pechino e Capri - Il ministro degli Esteri accoglie il commercio cinese ma lancia anche due frecciatine alla Cina. Il problema è il G7 Esteri della prossima settimana: nessuno è contento di andare a Capri ...ilfoglio

Tossici e vandali terrorizzano bellavista... Matteo Chiantore - Alza le braccia al cielo la presidente del Canavese Volley, Letizia Paonessa. Insieme ad altri volontari ha passato tutto il giorno di Pasquetta a pulire una montagna di rifiuti abbandonati e le ...giornalelavoce

RITIRO DA GAZA SUD/ “Su Rafah Israele agirà senza l’ok Usa e dirà no alla tregua di Biden” - Il ritiro delle truppe a Gaza Sud di Gaza decisione autonoma di Israele. Che non rinuncerà a Rafah e dirà ancora no a qualsiasi cessate il fuoco ...ilsussidiario