La Bce lascia fermi i tassi | l’inflazione si è trasformata in una rendita parassitaria

(Di venerdì 12 aprile 2024) Nell’ultima riunione la Bce ha deciso di mantenere inalterato il costo del denaro, ancorato ancora al 4,5%. Per capire quanto sia elevato e avere un’idea dei suoi effetti perversi sull’economia, ricordiamo che nel 2022 era appena dello 0,25%. Poi è stato continuamente aumentato. Nessuna riduzione insomma, ma solo una timida promessa di riduzione futura, nonostanteprevista si stia rapidamente avvicinando all’obiettivo del 2%. Christine Lagarde e i suoi colleghi rimangono piuttosto attendisti. A suo tempo fu criticata perché ritardò l’inizio dell’ascesa dei, ora sembra criticabile per il motivo opposto. Potremmo dire che temporeggiare, in una direzione o nell’altra, è nel suo Dna. I due errori non si cancellano, casomai si sommano. Sicuramente a festeggiare della mancata riduzione sanno i Ceo delle banche, grandi o piccole, che ...