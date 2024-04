La BB OrKestra in Cina per una serie di concerti

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl Sannio e la musica italiana volano incon la BB, diretta dal M° Umberto Aucone, che da sabato 13 aprile sarà in Tournée nei più prestigiosi teatri della nazione. La musica italiana della BBva alla conquista dellacon un’epica tournée, partendo dal maestoso Grand Theatre dello Shanxy e attraversando trenta città in tutto il vasto territorio cinese. Questo tour senza precedenti si svolgerà dal 13 aprile al 3 giugno 2024, portando la magia e il vibrante spirito della big band diretta da Aucone in molte importanti città. La BBè una big band completa, composta da 27 talentuosi musicisti provenienti da diverse regioni italiane, con sei voci che si fondono armoniosamente con gli strumenti musicali. Il gruppo dopo aver conquistato il cuore ...

Tempo di lettura: 3 minutiUna grande notizia per il Sannio e per la musica italiana, la BB OrKestra Italiana diretta dal Maestro Umberto Aucone da sabato 13 aprile sarà in Tour née in Cina . La ... (anteprima24)

BARCELLONA - Xavi: "Se non vinciamo a Cadice, la Liga è finita e il Clasico non servirà a niente" - Xavi mette da parte l'impresa del Parco dei Principi contro il Psg e, alla vigilia della sfida con il Cadice, lancia un messaggio al suo Barcellona. "Se non vinciamo a Cadice, la Liga è finita e il Cl ...napolimagazine

MUSICA Tournée in Cina per la BB OrKestra, diretta dal Maestro Umberto Aucone - Il Sannio e la musica italiana volano in Cina con la BB OrKestra, diretta dal M° Umberto Aucone, che da sabato 13 aprile sarà in Tournée nei più prestigiosi teatri della nazione.La musica italiana del ...napolimagazine

Tour in Cina per la BB OrKestra diretta dal maestro Umberto Aucone - Una grande notizia per il Sannio e per la musica italiana, la BB OrKestra Italiana diretta dal maestro Umberto Aucone da sabato 13 aprile sarà in Tournée in Cina. La musica italiana ha conquistato la ...ntr24.tv