Kylian Mbappé si consolato dalla sconfitta in Champions League con un orologio di lusso da oltre 40 000 euro

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 12 aprile 2024), da molti anni ambassador di Hublot, si è reso protagonista di un esordio sbalorditivo al Watches and Wonders, il più grande salonepeo dell'orologeria. Il numero 7 parigino, poche ore dopo ladel PSG contro il Barcellona nell'andata dei quarti di finale di, ha ampiamente riscattato la magra figura fatta contro i catalani, davanti agli appassionati di orologi a Ginevra, in Svizzera. Al Watches and Wonders, 54 marchi di orologi hanno presentato le loro ultime creazioni, tra cui Rolex, Tag Heuer, IWC, Chopard, Jaeger-LeCoultre, Hermès e Patek Philippe. Naturalmente, c'era anche Hublot che ha presentato un bellissimo segnatempo arancione. Non si tratta di quello sfoggiato daquando è apparso nel ...